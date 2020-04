Cyberpunk 2077: doppiaggio, DLC e supporto post-lancio, tutte le ultime novità

Negli ultimi giorni, complice anche un incontro con gli investitori, CD Projekt RED ha svelato nuove informazioni su Cyberpunk 2077, attesissimo GDR in prima persona previsto per il prossimo 17 settembre.

Nonostante manchino ancora diversi mesi al lancio, i ragazzi polacchi stanno già pianificando il supporto post-lancio, che a quanto pare sarà molto simile a quello che ha interessato The Witcher 3: Wild Hunt. Il presidente e CEO Adam Kiciński ha fatto sapere che Cyberpunk 2077 riceverà un numero di DLC paragonabile, se non superiore, a quelli pubblicati per l'ultima avventura dello strigo Geralt di Rivia. Lo sviluppo del gioco, intanto, procede regolarmente nonostante gli oltre 150 sviluppatori stiano lavorando da casa da circa tre settimane a causa dell'emergenza Coronavirus. Allo stato attuale, Cyberpunk 2077 non rischia ulteriori rinvia: se ben ricordate, il titolo era atteso per il 16 aprile prima di essere rinviato al 17 settembre. Meno ottimismo, invece, per il doppiaggio di Cyberpunk 2077, le cui sessioni stanno subendo dei ritardi.

Queste di cui abbiamo parlato, in ogni caso, sono solamente alcune delle novità che hanno interessato il gioco. Per tutte le altre, vi consigliamo di guardare il Video Speciale che abbiamo confezionato per l'occasione e allegato in cima a questa notizia. Cyberpunk 2077, ricordiamo, è in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Per le versioni PS5 e Xbox Series X dovremo invece attendere un po' di tempo.