Cyberpunk 2077: tutte le ultime novità sul kolossal sci-fi nel nostro Video speciale

Nelle giornate immediatamente successive all'E3 2019, CD Projekt RED non si è accontentata della sorpresa di Keanu Reeves e della data di uscita di Cyberpunk 2077 ma ha condiviso tantissimi dettagli sul loro prossimo kolossal sci-fi.

Con l'aiuto del nostro nuovo Video speciale realizzato da Gabriele Carollo e Michele Verardi, quest'oggi faremo perciò il punto della situazione sull'opera della software house polacca per capire fino a dove vorranno spingersi gli autori della serie videoludica di The Witcher con la loro nuova, attesissima avventura dai toni maturi.

Dall'importanza di Johnny Silverhand nella trama alla libertà di scelta concessa all'utente, passando per la descrizione minuziosa delle dinamiche di gameplay legate all'utilizzo del nanofilamento di V e alla possibilità di allontanarci da Night City per esplorarne la desertica periferia, i ragazzi di CD Projekt hanno contribuito ad alimentare la già enorme curiosità degli appassionati di action ruolistici che non vedono l'ora di cimentarsi con le sfide di questo capolavoro annunciato.

Nel lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che l'uscita di Cyberpunk 2077 è attesa per il 16 aprile del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One; per la pubblicazione ufficiale della lunga demo a porte chiuse mostrata a pochi fortunati partecipanti all'E3 2019, invece, basterà attendere solo fino alla Gamescom 2019 e al PAX West di Seattle, entrambe previste per la fine del mese di agosto.