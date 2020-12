Cyberpunk 2077 e l'update 1.05: ecco quando potrebbe arrivare e i possibili contenuti

Nel messaggio che CD Projekt RED ha pubblicato ieri per scusarsi dei problemi delle versioni PlayStation 4 e Xbox One di Cyberpunk 2077 si è parlato anche della prossima patch del gioco di ruolo, in arrivo a breve.

L'aggiornamento in questione dovrebbe fare il proprio debutto entro i prossimi sette giorni e portare il titolo alla versione 1.05. Al momento non sono stati diffusi i dettagli su quelle che saranno le migliorie apportate dalla patch, ma dalle parole del team di sviluppo polacco e dai leak spuntati in rete nelle ultime ore è stato possibile apprendere che il nuovo update potrebbe migliorare alcune problematiche minori legate al caricamento delle texture, alle oscillazioni del framerate e ai crash che si possono verificare in casi specifici. In ogni caso non aspettatevi aggiornamenti in grado di stravolgere l'esperienza di gioco, poiché gli update più importanti sono previsti per i primi mesi del prossimo anno e saranno quelli a migliorare le problematiche più gravi del gioco e, se possibile, a migliorarne le prestazioni su tutte le piattaforme.

Vi ricordiamo che proprio in queste ore è stato pubblicato l'hotfix 1.04 per la versione Google Stadia di Cyberpunk 2077, che ovviamente non richiede alcun download per chi è in possesso del gioco sulla piattaforma di gaming in streaming.