Cyberpunk 2077: l'update 1.1 ha un effetto positivo sulle azioni di CD Projekt RED

Sembra proprio che il debutto dell'update 1.1 di Cyberpunk 2077, disponibile solo da qualche giorno su tutte le piattaforme (anche Google Stadia, dove non occorre alcun tipo di download), non abbia contribuito solo a migliorare il gioco ma abbia anche spinto gli investitori a credere nel futuro del titolo CD Projekt RED.

In maniera simile a quanto avvenuto lo scorso 13 gennaio 2021 con la pubblicazione di un video di scuse da parte della software house polacca, anche l'arrivo dell'ultimo aggiornamento ha contribuito all'aumento del valore delle azioni di CDPR. Se fino a ieri le azioni valevano 250,10 PLN (con PLN si intende lo złoty, ovvero la valuta ufficiale della Polonia), oggi è stato registrato un aumento del 10,24% che ha portato le azioni ad assumere un valore di 275,70 PLN. A questo punto possiamo aspettarci che con l'arrivo del secondo grande aggiornamento, atteso per il prossimo mese, la situazione possa migliorare ulteriormente e che il valore delle azioni possa subire un'ulteriore impennata, anche grazie al probabile ritorno del gioco sul PlayStation Store.

Per chi non lo sapesse, l'ultimo aggiornamento del gioco ha introdotto un fastidioso bug la cui comparsa potrebbe impedire ai giocatori di proseguire nella storia. Se temete possa capitare anche a voi, vi invitiamo a dare un'occhiata alla guida su come aggirare il grave bug della patch 1.1 di Cyberpunk 2077.