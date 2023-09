Cyberpunk 2077, l'Update 2.0 ha una data! Stiamo giocando a Phantom Liberty

Dopo aver mostrato il Cinematic Trailer di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty con Idris Elba, i ragazzi di CD Projekt RED approfittano della vetrina mediatica del Night City Wire per annunciare ufficialmente la data di lancio dell'Update 2.0 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Il prossimo, attesissimo aggiornamento gratuito che porterà Cyberpunk 2077 alla versione 2.0 promette di essere uno dei più ricchi dell'intero supporto post-lancio del GDR sci-fi (se non il più ricco in assoluto), in termini di contenuti inediti, migliorie, aggiunte e ottimizzazioni previste dagli autori polacchi.

L'Update 2.0 introdurrà infatti degli alberi di abilità e dei perk completamente ridisegnati, un profondo restyling del sistema deputato a gestire 'capacità' e Cyberware, i combattimenti tra veicoli e gli inseguimenti in auto (o moto) e delle migliorie estese per l'intelligenza artificiale dei nemici. Ma non solo.

Con l'Update 2.0 assisteremo all'introduzione di un nuovo sistema di polizia di Cyberpunk 2077, come pure a degli interventi per la 'qualità di vita' tra interfaccia ed esperienza utente, dei profondi cambiamenti per loot, crafting e raccolta degli oggetti e, dulcis in fundo, delle nuove stazioni radio.

Senza indugiare oltre, vi informiamo che l'Update 2.0 di Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire dal 21 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, in anticipo rispetto al lancio dell'espansione Phantom Liberty previsto per il 26 settembre sulle medesime piattaforme.



A proposito di Phantom Liberty: il Night City Wire è ormai finito e, quindi, possiamo finalmente confermarvi che stiamo giocando alla nuova espansione di Cyberpunk 2077. L'embargo concordato con CD Projekt per la pubblicazione della recensione scade alle ore 17:00 di mercoledì 20 settembre, di conseguenza non possiamo che consigliarvi di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per non perdervi tutte le analisi sul DLC e, ovviamente, sull'importante aggiornamento gratuito che ne precederà il lancio.