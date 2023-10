Cyberpunk 2077, patch 2.01 è live: corretti problemi con missioni, salvataggi e obiettivi

CD Projekt RED lo aveva anticipato: "se tutto va bene", avevano detto, l'update 2.01 di Cyberpunk 2077 potrebbe essere molto vicino. E ora è proprio qui, a disposizione delle nostre console e dei nostri PC. Scopriamo i dettagli completi.

La patch riguarda tanto la versione base del gioco quanto Phantom Liberty, l'espansione. Secondo il team di sviluppo, l'aggiornamento 2.01 risolve i problemi più comuni riscontrati dai giocatori e migliora le prestazioni complessive su tutte le piattaforme, in particolare nel distretto di Dogtown.

Vengono affrontati e corretti diversi bug legati alle missioni, ad esempio è stato risolto un problema per cui l'ingresso del chiosco di hot dog di Bill risultava chiuso nella missione "New Person, Same Old Mistakes", oppure un problema che poteva causare il blocco di V in una parete o nel soffitto dopo aver eseguito una mossa finale su Kurt Hansen nella missione "Firestarter".

Sempre per quanto riguarda l'espansione, sono state corrette anche delle animazioni e degli effetti grafici, con un miglioramento generalizzato delle prestazioni e la correzione di un problema per il quale alcune telefonate necessarie all'avanzamento della trama principale iniziavano in ritardo.

Quanto al gioco base, sono state risistemate alcune missioni, per esempio in alcuni errati dislocamenti di oggetti dello scenario. In più, è stata corretta l'attività scanner NCPD, che in qualche caso non funzionava a dovere, e risolto un problema con le armi iconiche nell'appartamento di V.

Eliminati, infine, i problemi legati a obiettivi che non si sbloccavano nella versione PC di Phantom Liberty, salvataggi danneggiati su Playstation 5 ed effetti audio troppo bassi. Per un elenco completo delle migliorie, vi rinviamo alle intere patch notes.