Cyberpunk 2077: l'update 2.01 potrebbe essere molto vicino, se tutto va come da programma

Secondo quanto dichiarato da Marcin Momot, Global Community Director di Cyberpunk 2077, l'aggiornamento 2.01 potrebbe arrivare a strettissimo giro, introducendo alcune importanti correzioni a seguito delle segnalazioni inviate dalla community.

"Se tutto va secondo i pani", afferma il Director, potrebbe arrivare oggi stesso. Tra le migliorie in programma per l'update, c'è la correzione di alcuni errori legati all'interfaccia utente, ad esempio è stato risolto un problema per cui l'interfaccia utente poteva mostrare gli input del controller quando si giocava con tastiera e mouse.

Verrà sistemato anche il problema dei salvataggi su Playstation 5 per Cyberpunk 2077, aumentando il limite massimo della dimensione del file di salvataggio. Tuttavia, questo non sistemerà i salvataggi danneggiati prima dell'aggiornamento. In caso di problematiche, quindi, è preferibile mantenere un salvataggio funzionante (ad esempio salvando nuovamente con salvataggio manuale) fino all'arrivo della versione 2.01.

Verranno apportati anche miglioramenti delle prestazioni sia su PC che su console, soprattutto nel distretto di Dogtown nell'espansione Phantom Liberty. Il volume della radio del veicolo, inoltre, verrà regolato in modo che non sia troppo basso rispetto ad altri suoni del gioco.

In generale, dalla sua versione iniziale, sicuramente la creatura di CD Projekt RED ne ha fatta di strada. In tema di bug risolti, anche il trailer di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty fa un po' di sana ironia sui bug corretti dal lancio.