Cyberpunk 2077: aggiornamento gratis su PS5 e Xbox Series X, ecco come funzionerà

Dopo numerosi rinvii, Cyberpunk 2077 sembrerebbe finalmente avere una data d’uscita definitiva, fissata per il prossimo 19 novembre. CD Projekt Red ha più volte evidenziato che verrà rilasciato un update gratuito per il gioco, che ne migliorerà le prestazioni sulle console di nuova generazione. Vediamo nel dettaglio come funzionerà l'update.

Cyberpunk 2077, così come molti altri titoli in uscita il prossimo autunno, beneficerà di un sistema di upgrade gratuito, che permetterà a chiunque deciderà di acquistarlo su console di attuale generazione (ovvero Playstation 4 e Xbox One) di giocarlo su Playstation 5 e Xbox Series X, una volta che queste saranno state lanciate sul mercato, senza alcun tipo di costo aggiuntivo. Naturalmente, sarà possibile effettuare il passaggio solamente da Playstation 4 a Playstation 5 e da Xbox One a Xbox Series X.

Il tutto funzionerà attraverso un aggiornamento gratuito, che verrà rilasciato dagli sviluppatori all’inizio del 2021, qualche mese dopo l’uscita del gioco, che una volta scaricato su console di nuova generazione andrà a migliorare grafica, frame rate, risoluzione e altri elementi ancora non ben specificati dai ragazzi di CD Projekt Red, in modo tale da rendere la resa generale del titolo il più simile possibile a quella che avrebbe avuto se fosse stato sviluppato direttamente per le prossime console. Nonostante l’update arriverà solamente alcuni mesi dopo l’uscita di Playstation 5 e Xbox Series X, potrete comunque utilizzare fin da subito la vostra copia del gioco sulle console di nuova generazione: in questo caso, semplicemente otterrete la stessa resa generale che avreste ottenuto utilizzando il prodotto su Playstation 4 o Xbox One, resa che verrà poi estremamente migliorata quando verrà rilasciato l’aggiornamento.

Per quanto riguarda la versione Xbox di Cyberpunk 2077, numerose comunicazioni ufficiali di Microsoft e CD Projekt Red hanno già confermato che l’aggiornamento verrà scaricato in maniera completamente automatica grazie al sistema esclusivo, ideato dalla casa di Redmond, chiamato Smart Delivery, che si occuperà di gestire autonomamente tutte le situazioni simili a questa dei titoli che beneficeranno di un aggiornamento per next-gen. La versione Playstation del gioco, invece, riceverà un trattamento simile, come confermato direttamente dagli sviluppatori, ma non è stato ancora specificato come il sistema funzionerà sulla console di casa Sony: niente paura comunque, l’aggiornamento sarà sempre gratuito, e probabilmente verrà pubblicato anche in questo caso come un semplice update scaricabile automaticamente una volta che sarà stato reso disponibile.

Vi ricordiamo che CD Projekt Red ha dichiarato che Cyberpunk 2077 verrà sostenuto nel tempo con un programma di dlc gratuiti, e che il titolo vanterà una grande distruttibilità ambientale.