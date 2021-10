Cyberpunk 2077 e update nextgen: CD Projekt non si aspetta un 'effetto wow' nelle vendite

Nel corso dell'ultima riunione con gli investitori di CD Projekt, l'Amministratore Delegato Adam Kicinski ha invitato alla cautela tutti coloro che, guardando all'update nextgen di Cyberpunk 2077, sperano in un balzo nelle vendite del kolossal sci-fi.

A margine dell'intervento con gli azionisti, l'esponente di CD Projekt ha riflettuto sulle aspettative nutrite dagli investitori e fornito, seppure solo in via indiretta, delle indicazioni agli appassionati che guardano con impazienza all'uscita della versione ottimizzata di Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X/S come all'occasione di riscatto.

Il CEO di CD Projekt ha infatti sostenuto come "la percezione del gioco possa migliorare significativamente in futuro, lo credo profondamente. Ma credo anche che non ci sarà un 'effetto wow' e che, invece, sia più probabile assistere a un graduale aumento delle vendite di Cyberpunk 2077".

Oltre al lavoro che porterà alla pubblicazione (si spera entro fine 2021) dell'update nextgen gratuito di Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X/S, il Lead Quest Designer Pawel Sasko sta riesaminando la trama di Cyberpunk 2077 insieme ai fan per ricevere un feedback sulle missioni più apprezzate e sui contenuti che hanno reso maggiormente felici i fan, presumibilmente in funzione della creazione della prima grande espansione dell'avventura sci-fi di V e Johnny Silverhand.