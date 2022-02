Cyberpunk 2077 con update nextgen: gira meglio su PS5 o Xbox Series X? Lo svela DF

L'attesissimo lancio dell'update nextgen di Cyberpunk 2077 non poteva che essere accompagnato dall'immancabile video analisi di Digital Foundry sulla bontà grafica e sulle differenze prettamente tecniche tra le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X del GDR fantascientifico di CD Projekt.

I giornalisti e "tecnici videoludici" legati a Eurogamer.net partono ovviamente dal raffronto tra la versione pre-Patch 1.5 e la nuova iterazione ottimizzata per le console di ultima generazione: l'analisi di DF conferma quanto di buono è emerso nei video di presentazione dell'update nextgen e rimarca l'impegno profuso dagli sviluppatori polacchi per attualizzare il titolo e superarne le criticità ravvisate sin dal lancio.

Sia su PS5 che su Xbox Series X, la modalità che attiva il Ray Tracing renderizza la scena a schermo in 4K dinamici e, effettuando l'upscaling da una risoluzione di partenza di 1440p, migliora in maniera sensibile la qualità dell'illuminazione ambientale nelle location al chiuso. Scegliendo il preset grafico che dà priorità al framerate per impostarlo sui 60fps, la macchina nextgen di casa Sony restituisce a schermo un'esperienza mediamente più fluida di circa 5-10fps nelle scene di gameplay più concitate. Il supporto al VRR di Xbox Series X, però, opera in maniera egregia nel mascherare ogni eventuale calo di prestazioni fino a renderlo impercettibile. Nel complesso, a prescindere dalla console nextgen preferita, le versioni PS5 e Xbox Series X della "nuova" Night City risultano essere pressoché identiche.

Per un'analisi complessiva delle novità che accompagnano l'update nextgen del kolossal sci-fi di CD Projekt RED, qui trovate il nostro speciale su come se la cava Cyberpunk 2077 su PS5, con riflessioni che abbracciano sia le migliorie del comparto grafico che le aggiunte apportate al gameplay dopo la Patch 1.5.