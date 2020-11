Cyberpunk 2077 uscirà il 10 dicembre: la data ribadita ai finanziatori

Mancano ormai all'incirca due settimane alla più che attesa pubblicazione della nuova creazione di CD Projekt RED, destinata a condurre i giocatori tra le oscure e pericolose strade di Night City.

In seguito ad una inattesa sequenza di posticipi e rinvii, Cyberpunk 2077 è ormai nuovamente in dirittura di arrivo sul mercato videoludico. L'ultima variazione nella data di lancio ha collocato il debutto dell'ambizioso RPG in data 10 dicembre, in contemporanea su di un vasto numero di piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Google Stadia.



In occasione della presentazione dell'ultimo report finanziario, i vertici di CD Projekt RED hanno voluto ribadire la natura definitiva della deadline indicata. Pubblicato mercoledì 25 novembre, il documento indirizzato agli investitori offre una panoramica dei risultati conseguiti dalla software house e dal gruppo CD Projekt nel corso dell'ultimo trimestre. Contestualmente, il report ribadisce a chiare lettere, in due distinte slide, il fatto che Cyberpunk 2077 vedrà la luce il prossimo 10 dicembre.



In attesa della fatidica scadenza, non resta dunque altro da fare che dedicarsi alla visione dei nuovi video confronti di Cyberpunk 2077, del quale sono state di recente presentate le versioni console, mentre l'ultimo gameplay trailer di Cyberpunk 2077 ha già totalizzato oltre 21 milioni di visualizzazioni.