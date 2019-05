Cyberpunk 2077 uscirà nel 2019? Nessuna possibilità, secondo Jason Schreier

Nel mentre i giocatori sono in attesa estatica di scoprire se Death Stranding uscirà davvero l'8 novembre, giunge una notizia non molto piacevole - per quanto prevedibile - da parte di Jason Schreier di Kotaku, ormai divenuto noto per le sue numerose rivelazioni e anticipazioni legate al mondo dell'industria videoludica.

Intervenuto in una discussione apertasi su Twitter, in cui i fan si dimostravano elettrizzati all'idea di poter mettere le mani su giochi attesi come Star Wars Jedi Fallen Order, Pokémon Spada e Scudo, Call of Duty Modern Warfare e Death Stranding entro la fine dell'anno, Schreier ha affermato con totale certezza che Cyberpunk 2077 non si affiancherà ai titoli appena citati, e non vedrà quindi la luce nel 2019. Chiaramente non si tratta di una notizia ufficiale, ma ci sentiamo di dare un certo credito al giornalista di Kotaku, dimostratosi in ogni occasione una fonte piuttosto affidabile.

La sfiancante attesa per il debutto dell'ambizioso Cyberpunk 2077, la cui presentazione originale risale ormai a sette anni fa, sarà in parte attenuata dalla nuova presentazione del gioco prevista per l'E3 2019 di Los Angeles. CD Projekt ha rivelato che la nuova edizione dello show losangelino costituirà l'evento più importante di sempre nella storia della compagnia di sviluppo polacca.