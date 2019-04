Cyberpunk 2077 uscirà a fine 2019, secondo uno store slovacco

La scheda per i preordini di Cyberpunk 2077 dello store digitale slovacco ProGamingShop indicherebbe per il 28 novembre 2019 la data di uscita dell'attesissimo kolossal sci-fi di CD Projekt RED.

L'informazione fornita dal negozio slovacco, naturalmente, ha fatto velocemente il giro della rete e continua a tenere banco sui principali siti, social e forum videoludici, con discussioni che testimoniano, se non altro, le enormi aspettative nutrite dagli appassionati per il nuovo gioco di ruolo degli autori di The Witcher.

Diversi utenti hanno provato a chiedere lumi ai curatori del canale Twitter di CD Projekt, senza però ricevere alcuna conferma o smentita: nel momento in cui scriviamo, gli altri negozi digitali e i siti delle principali catene commerciali del settore continuano a non riportare alcuna data di uscita o a mantenere, quantomeno, una data in stile "placeholder" fissata in via puramente indicativa per il 31 dicembre del 2019 o del prossimo anno. Nel corso delle ultime festività natalizie c'è stato persino chi, come i curatori di Amazon America, ha indicato goliardicamente l'uscita di Cyberpunk 2077 al 2099 in risposta alle pressanti richieste pervenute dalla community che non vede l'ora di indossare i panni del netrunner V.

Nella speranza di ricevere un definitivo chiarimento da parte degli autori polacchi, vi lasciamo ai nostri approfondimenti sulla lore di Cyberpunk 2077 e sul gameplay del capolavoro annunciato di CD Projekt, con un focus su Night City e sui personaggi.