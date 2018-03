Cyberpunk 2077 uscirà anche su PlayStation 5 e sulla nuova Xbox?

Parlando durante il Pareto Securities Gaming Seminar 2018, Piotr Nielubowicz e Adam Kiciński di CD Projekt RED hanno dichiarato che Cyberpunk 2077 è un progetto sviluppato con particolare focus sulla "".

Una dichiarazione certamente sibillina, che farebbe però pensare al possibile arrivo del progetto non solo su PC, Xbox One e PlayStation 4 ma anche sulle console di prossima generazione come PlayStation 5 e la futura Xbox, ancora non annunciate da Sony e Microsoft.

Cyberpunk 2077 è ancora privo di una data di lancio ma un lancio nel 2018 appare improbabile, con una possibile finestra temporale compresa tra il 2019 e il 2020, periodo che potrebbe vedere anche il lancio della nuove console. Che il gioco CD Projekt possa dunque essere un titolo cross-platform pensato sia per la generazione che volge al termine, che per le future piattaforme?

Al momento, si tratta solamente di speculazioni non supportate da alcuna tesi. Secondo alcuni rumor, un teaser del gioco con sequenze di gameplay potrebbe essere mostrato all'E3 2018, inoltre si parla di accordi tra CD Projekt e Sony Interactive Entertainment per la promozione del gioco, con quest'ultima che avrebbe ricevuto una build giocabile poco prima dello scorso Natale. Anche in questo caso, siamo nel campo dei rumor senza conferma, dunque vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni.