Cyberpunk 2077 uscirà su PS5 e Xbox Scarlett a fine 2020? CD Projekt nega questa ipotesi

Durante l'utimo incontro con gli azionisti per illustrare i risultati finaziari della compagnia, il VP e CFO di CD Projekt Piotr Nielubowicz ha parlato del possibile arrivo di Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Scarlett.

Piotr Nielubowicz afferma che ovviamente "CD Projekt sa bene cosa sta succedendo", la compagnia sta studiando la situazione relativa alle prossime piattaforme da gioco ma ancora non ci sono piani precisi in merito.

"Posso capire che qualcuno si aspetti da noi progetti per la next-gen, è comprensibile, tuttavia non posso essere specifico a riguardo, su quando e cosa potrebbe accadere. Posso dirvi però con discreta sicurezza che non accadrà intorno alla finestra di lancio delle nuove console."

Un porting di Cyberpunk 2077 non viene escluso ma dalle parole di Piotr appare improbabile che questo possa essere pubblicato alla fine del 2020 insieme a Xbox Scarlett e PlayStation 5. Difficile capirne di più da una dichiarazione alquanto criptica, che potrebbe riferirsi anche ad un nuovo progetto dello studio polacco, da tempo però si definisce Cyberpunk 2077 un gioco next-gen, restano da capire ora i tempi di questa operazione.

Recentemente, CD Projekt ha confermato che Cyberpunk 2077 per Google Stadia non uscirà ad aprile 2020 insieme alle versioni PC, PS4 e Xbox One, ma arriverà solamente in un secondo momento.