Cyberpunk 2077, V ci invita a prepararci alla Cybernight: cos'è?

A pochi giorni dal lancio di Cyberpunk 2077, la versione femminile di V, protagonista dell'avventura, si è appropriata dei canali social de gioco per comunicarci qualcosa di molto importante.

Con un messaggio audio, V ci ha avvisati che sta lavorando ad "un nuovo incarico" e che "gli servirà il nostro aiuto" per portarlo a termine con successo. Ci ha quindi invitati "a tenerci pronti", perché si preannuncia qualcosa di davvero "grosso". Dopo la promessa dell'arrivo di nuovi dettagli a breve, la comunicazione si interrompe lasciandoci con un unico indizio: l'hashtag #cybernight. CD Projekt RED non ci ha fornito ulteriori dettagli in merito, quindi al momento possiamo solo lanciarci in qualche speculazione. Cos'è la cybernight? Secondo noi potrebbe trattarsi di una sorta di evento di lancio che ci terrà compagnia nella notte tra il 9 e il 10 dicembre, per salutare l'arrivo di Cyberpunk 2077 sul mercato dopo oltre otto anni di attesa.

Voi cosa ne pensate? Ne approfittiamo per ricordarvi che Cyberpunk 2077 debutterà su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, e sarà retrocompatibile fin subito con PS5 e Xbox Series X. L'upgrade gratis per le console di prossima generazione arriverà l'anno prossimo. Quest'oggi abbiamo potuto finalmente vedere in azione la modalità fotografica di Cyberpunk 2077.