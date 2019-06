Cyberpunk 2077, V non sarà potenziabile al massimo in una sola run: New Game+?

Continuano a spuntare informazioni su Cyberpunk 2077, atteso RPG in sviluppo presso gli studi di CD Projekt RED. In risposta alla domanda di un fan su Twitter, il Lead Quest Designer Pawel Sasko ha svelato un dettaglio molto importante relativo al sistema di progressione del personaggio.

Lo sviluppatore ha precisato che non sarà possibile potenziare al massimo il protagonista V nel corso di una sola partita. "La tua domanda è relativa alla progressione del personaggio, un aspetto al quale stiamo ancora lavorando", ha risposto al fan. "Dal momento che stiamo ancora cercando la formula migliore, potrebbe cambiare in futuro. Quasi sicuramente non sarà possibile potenziare tutto al massimo in una sola partita. Avrebbe poco senso, in un gioco che punta tutto sulla rigiocabilità e le scelte, permettere di potenziare al massimo tutte le statistiche nella prima run".

Una progressione di questo tipo, in fondo, era più che auspicabile. Sono molti i giochi basati sulle scelte nei quali non è possibile potenziare tutto in una sola partita. Le parole di Sasko sembrano inoltre lasciare la porta spalancata all'inserimento della Nuova Partita +, sebbene questa modalità non sia stata menzionata in maniera diretta. Al termine del suo messaggio, infatti, ha parlato chiaramente di "prima run".

Per chi non lo sapesse, la Nuova Partita + è una modalità che permette di riaffrontare l'intera avventura dall'inizio conservando tutte le abilità, gli oggetti e gli equipaggiamenti sbloccati durante la prima partita. The Witcher 3: Wild Hunt, precedente lavoro dello studio, l'ha ricevuta tre mesi dopo il lancio in maniera totalmente gratuita. Accadrà lo stesso anche in Cyberpunk 2077, oppure sarà presente fin dal lancio? Restiamo in attesa di una comunicazione ufficiale. Intanto, vi invitiamo a guardare la nostra Video Intervista a Kasia Redesiuk, direttore artistico di CD Projekt RED.