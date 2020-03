Cyberpunk 2077: V è il protagonista del nuovo wallpaper, disponibile anche in 4K

È ormai da un bel pezzo che mancano nuove informazioni su Cyberpunk 2077 e di certo l'epidemia da Covid-19 non ha aiutato, dal momento che al Taipei Game Show 2020 il gioco doveva essere tra i protagonisti. Per ingannare l'attesa, però, il team di sviluppo ha pubblicato un bellissimo wallpaper con il protagonista in versione maschile.

Sui canali social ufficiali infatti, CD Projekt RED ha reso disponibile in maniera gratuita un nuovo sfondo che può essere scaricato in svariate dimensioni, incluse quelle adatte alle risoluzioni meno diffuse. Ecco infatti tutte le risoluzioni supportate dall'immagine: 1600x900, 1900x1200, 1920x1080, 2560x1600, 3440x1440 e 3840x2160. Per scaricare il wallpaper nel vostro formato preferito non dovete far altro che visitare il sito ufficiale del gioco, scorrere verso il basso fino a trovare la sezione "Wallpaper", selezionare l'immagine e cliccare sulla risoluzione che preferite tra quelle disponibili in basso a destra.

Prima di lasciarvi al tweet che mostra l'immagine, vi ricordiamo che proprio nelle ultime ore alcuni sviluppatori hanno dichiarato di aver trasportato i PC con le tech demo di Cyberpunk 2077 in valigette di sicurezza per evitare che qualche malintenzionato potesse entrarne in possesso. A causa del Coronavirus il team di sviluppo sta infatti continuando a lavorare da casa come ormai la quasi totalità degli studi di tutto il mondo. A proposito, sapevate che CD Projekt RED ha donato quasi un milione di dollari per combattere il Coronavirus?