Cyberpunk 2077: V sfodera la katana nel nuovo video gameplay

Con ancora negli occhi le splendide scene immortalate nelle immagini del quartiere Westbrook di Night City, ci reimmergiamo idealmente nella dimensione sci-fi di Cyberpunk 2077 per ammirare V mentre combatte con la katana in uno spezzone di gameplay inedito.

Il video in questione sembrerebbe provenire dalla prova compiuta da GameStar.de a margine del primo Night City Wire, con una demo che ha coinvolto la redazione del sito tedesco e i giornalisti di diverse altre testate videoludiche internazionali; a tal proposito, qui trovate il nostro speciale su Cyberpunk 2077 dopo quattro ore di gioco a firma di Francesco Fossetti.

Il breve frammento di gameplay apparso su YouTube ci permette di osservare con attenzione le diverse animazioni a corredo degli attacchi, delle parate e delle mosse elusive che caratterizzeranno il sistema di combattimento all'arma bianca di V.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 uscirà il 19 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Le versioni Google Stadia, PS5 e Xbox Series X, invece, non hanno ancora una data di lancio: in compenso, sappiamo già che l'update grafico su nextgen di Cyberpunk 2077 sarà gratis sia su PS5 che su Xbox Series X e, in entrambi i casi, arriverà nel corso del 2021.