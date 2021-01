Cyberpunk 2077: V sfreccia come un fulmine con un bug degli innesti cibernetici

Oltre alla recente scoperta del buco nero di Night City, gli esploratori della gigalopoli futuristica di Cyberpunk 2077 segnalano la comparsa di un bug negli innesti cibernetici di V che rende il protagonista incredibilmente veloce.

Come dimostrato dal redditor Strikielol e dallo youtuber Max Dakka, l'utilizzo di alcuni innesti cyberware per il personaggio principale di Cyberpunk 2077 consentono all'eroe del kolossal sci-fi di CD Projekt di acquisire il "potere nascosto" della super-velocità, il tutto attraverso la semplice esecuzione di una particolare combinazione di movimenti.

Per sbloccare questo bug e trarne vantaggio nell'esplorazione o nei combattimenti, occorre equipaggiare le mod cyberware per rallentare temporaneamente il tempo e compiere il doppio salto: una volta equipaggiati i due innesti, bisogna saltare e scattare in avanti appena prima di toccare il suolo. Con il giusto tempismo, il bug blocca l'attivazione del timer per rallentare il tempo e, così facendo, consente al protagonista di correre come un fulmine.

L'utilizzo in autostrada del bug per la super-velocità di V attiva anche un glitch secondario che blocca il sistema deputato alla generazione del traffico di Night City e alla gestione dei pedoni. Intanto, su diversi portali di settore, come pure sui social e sui forum più seguiti dalla community, cresce l'incertezza sui DLC di Cyberpunk 2077 e sul loro arrivo a inizio 2021, in funzione dei problemi accorsi al titolo e all'impegno di CD Projekt nello sviluppo dell'upgrade gratis per PS5 e Xbox Series X/S.