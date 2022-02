Cyberpunk 2077: una valanga di nuove immagini dalle versioni PS5 e Xbox Series X

CD Projekt RED ha diffuso una nuova serie di screenshot di Cyberpunk 2077 tratti dalle versioni per PS5 e Xbox Series X/S, ora disponibili in contemporanea con la pubblicazione della patch 1.5 distribuita il 15 febbraio.

Questo update segna un vero e proprio rilancio del gioco, lo studio polacco ha anche diffuso una nuova key art che potete vedere qui sotto insieme alle immagini ufficiali. Lanciato alla fine del 2020, Cyberpunk 2077 è stato accolto tiepidamente al lancio a causa di numerosi problemi tecnici e strutturali che affliggevano il gioco di CD Projekt RED, lo studio ha lavorato duramente pubblicando numerose patch per migliorare la situazione e da poche ore è disponibile l'aggiornamento 1.5 per Cyberpunk 2077 che di fatto rappresenta il debutto vero e proprio su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Insieme all'update è stata pubblicata una demo su PS5 e Xbox Series X/S, questa permette di giocare per un massimo di cinque ore, al termine delle quali l'unica opzione per continuare a giocare è quella di acquistare la versione completa, in offerta su PlayStation Store e Xbox Store.

Al momento sono stati segnalati alcuni problemi in Europa con l'upgrade next-gen di Cyberpunk 2077 da PS4 e Xbox One ma CD Projekt sta lavorando per risolvere la situazione.