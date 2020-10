Cyberpunk 2077: i veicoli sci-fi di Night City sfrecciano nel nuovo video

I ragazzi di CD Projekt, come promesso all'annuncio del quarto Night City Wire, hanno dedicato il nuovo appuntamento in streaming ai veicoli di Cyberpunk 2077 che potremo guidare nei panni di V.

Il primo filmato confezionato dalla software house polacca ci ha permesso di sbirciare tra i numerosi bolidi a due e più ruote che vedremo sfrecciare per le strade della gigalopoli sci-fi di Night City. La cura per i dettagli che ha caratterizzato lo sviluppo delle gang di Cyberpunk 2077 la ritroviamo nella caratterizzazione delle auto, delle moto e dei mezzi pesanti che piloteremo insieme a V. Dalle utilitarie alle supercar, passando per i veicoli di derivazione militare e le moto a reazione nucleare, ogni mezzo vanterà un suo specifico modello di guida e delle funzionalità che si concretizzeranno in spettacolari gare.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 arriverà il 19 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, come pure su PS5 e Xbox Series X ed S. A detta dei ragazzi di CD Projekt, Cyberpunk 2077 girerà alla grande su nextgen tramite la retrocompatibilità evoluta delle console Sony e Microsoft, e questo nell'attesa che sia disponibile l'update nextgen previsto al lancio nel 2021 come aggiornamento gratuito per chi possiede il gioco.