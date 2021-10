Cyberpunk 2077, vendite deludenti nel 2021? Le stime dalla Polonia

A margine della conferma ufficiale del rinvio dell'upgrade next gen di Cyberpunk 2077 al 2022, dalla Polonia arrivano alcune interessanti stime legate alla performance commerciale del titolo.

A diffonderle, sono gli analisti di Banckier.pl, che dipingono un quadro non particolarmente roseo per il GDR di CD Projekt RED. In particolare, la compagnia stima che Cyberpunk 2077 potrebbe concludere l'anno con un totale di sole 4,2 milioni di copie vendute nel corso dell'intero 2021. Un volume commerciale che, se confermato, porterebbe il totale delle vendite del gioco a circa 18 milioni di copie. Gli ultimi dati ufficiali diffusi da CD Projekt RED, lo ricordiamo, quantificavano infatti in 13,7 milioni le copie del gioco vendute nel corso del solo dicembre 2020.



Se le stime diffuse da Banckier dovessero rivelarsi confermate, si tratterebbe di un risultato decisamente deludente per il team di sviluppo polacco. Nella fase antecedente al lancio, CD Projekt RED aveva infatti ipotizzato di poter vendere circa 30 milioni di copie di Cyberpunk 2077 nel corso del primo anno di presenza del titolo sul mercato. Con un totale, pur notevole, di 18 milioni di copie, l'obiettivo della software house risulterebbe raggiunto per poco più del 50%.



In attesa di scoprire eventuali dati ufficiali entro la fine dell'anno, segnaliamo che al momento Cyberpunk 2077 è in sconto su PC.