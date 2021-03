Cyberpunk 2077, male le vendite di lungo periodo: l'analisi di M Science sul digitale

Il turbolento lancio di Cyberpunk 2077 ha visto l'epopea di V affermarsi in maniera convincente sul mercato videoludico internazionale, con un rapido recupero da parte del team di sviluppo dei pur notevoli costi di produzione.

Una performance commerciale che tuttavia non sembra essersi dimostrata in grado di mantenere il ritmo sul lungo periodo, almeno sul mercato digitale. Ad evidenziarlo è uno studio condotto dalla compagnia di statistica e analisi di mercato M Science. Confrontando i risultati raggiunti da Cyberpunk 2077 al marzo 2021 con quelli di colossi AAA quali Assassin's Creed: Valhalla e COD: Black Ops Cold War, l'azienda ha ravvisato un calo di vendite decisamente più marcato per l'RPG ambientato a Night City.



"Abbiamo osservato un significativo rallentamento nel ritmo di vendita di copie digitali di Cyberpunk 2077 nei nostri dati - ha affermato l'analista Corey Barrett, di M Science - Crediamo che il team potrebbe vendere circa 500.000 copie digitali nel trimestre di marzo. Questa stima si basa sull'entità del rallentamento che abbiamo osservato, e tiene conto di alcune delle dichiarazioni che CD Projekt Red ha offerto sulle vendite post-lancio". Ovviamente, riconosce M Science, parte del fenomeno è da attribuire all'assenza di Cyberpunk 2077 da PlayStation Store, anche se il calo - si afferma - è stato osservato anche sui canali di vendita su cui il gioco è invece rimasto presente.

Con l'arrivo della versione PS5 e Xbox Series X di Cyberpunk 2077, prevista per la fine del 2021, le cose potrebbero tuttavia migliorare, evidenzia la compagnia di analisi statistiche. Secondo M Science, infatti, l'approdo del titolo sulle console di nuova generazione potrà essere percepito dal pubblico alla tregua del lancio di un nuovo gioco, evento di maggiore impatto rispetto alla pubblicazione di patch volte a migliorare l'esperienza proposta dall'RPG di CD Projekt Red.