Cyberpunk 2077: quanto ha venduto su Google Stadia? CD Projekt risponde con una risata

Come annunciato da CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 ha venduto 13.7 milioni di copie nel 2020, la maggior parte delle quali su PC e Google Stadia, con a seguire le versioni PS4/PS4 PRO e Xbox One/Xbox One X.

Nello specifico si parla di 7.67 milioni di copie vendute su PC e Stadia, 3.84 milioni su PS4 e 2.33 milioni su Xbox One, con la rimozione di Cyberpunk 2077 dal PlayStation Store che ha aiutato le vendite sulle altre piattaforme, stando sempre alle dichiarazioni della compagnia polacca.

Ma quanto ha venduto la versione per Google Stadia? Gli analisti hanno posto la domanda durante il meeting finanziario di metà settimana, ottenendo come risposta una risata da parte dei dirigenti di CD Projekt: "non possiamo svelare tali dati ma ovviamente la maggior parte delle vendite della versione PC e Stadia riguardano la versione Windows, con Steam in testa. Le vendite su Stadia non sono comparabili a quelle di Steam, questo è quello che posso dire."

E' difficile capire dunque come abbia performato Cyberpunk 2077 sulla piattaforma di Big G, ricordiamo che Google ha regalato Chromecast e il Controller Stadia agli acquirenti di Cyberpunk 2077 proprio per spingere le vendite dell'hardware, promozione ora in corso per Resident Evil Village.