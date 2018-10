Come annunciato da CD Projekt RED, l'attesissimo Cyberpunk 2077 verrà distribuito in Nord America da Warner Bros Interactive Entertainment. Ancora nessuna notizia, invece, per quanto riguarda la distribuzione del gioco in Europa.

"Abbiamo lavorato con Warner Bros. Interactive Entertainment per la distribuzione di The Witcher 2: Assassins of Kings e The Witcher 3: Wild Hunt, in entrambi i casi ottenendo un grande successo commerciale, ed è con grande ottimismo che abbiamo deciso di estendere la nostra collaborazione. Cyberpunk 2077 è il nostro progetto più grande e ambizioso di sempre, e non vedo l'ora di conoscere tutti i traguardi che possiamo ottenere insieme." ha dichiarato Michal Nowakowski di CD Projekt RED.

Dall'altro lato, Kevin Kebodeaux di Warner Bros Interactive Entertainment ha ricambiato l'entusiasmo della software house polacca: "CD Projekt RED è uno dei migliori studi di sviluppo di giochi al mondo, ed è bello lavorare di nuovo con loro. Cyberpunk 2077 è un titolo straordinario e ambizioso, ci aspettiamo grandi cose da questa nuova collaborazione."

Nessun dettaglio, al momento, sul publisher che si occuperà di distribuire Cyberpunk 2077 in Europa. Il compito potrebbe spettare a Bandai Namco Entertainment, considerando che le due compagnie sono in buoni rapporti (basti pensare all'inclusione di Geralt in SoulCalibur 6)? Per saperne di più non rimane che attendere ulteriori dettagli da CD Projekt RED.