Cyberpunk 2077 verrà rimosso anche da Xbox Store? Risponde CD Projekt RED

Dopo la rimozione di Cyberpunk 2077 dal PlayStation Store sono in molti a chiedersi se il gioco verrà rimosso anche da Xbox Store, il CEO di CD Projekt RED ha inviato una dichiarazione in proposto all'agenzia Reuters.

Al momento, fa sapere Adam Kicinski: "non abbiamo parlato con Microsoft di questo argomento, per ora", da notare come la dichiarazione sottolinei di fatto la possibilità di una evoluzione anche per quanto riguarda la versione digitale Xbox, CD Projekt RED e Microsoft non hanno affrontato la questione ma non è detto che non possano esserci sviluppi nelle prossime ore.

La mossa di Sony ha certamente destato molto scalpore, Cyberpunk 2077 non è più in vendita in formato digitale su PS4 e PS5 e il gioco tornerà sul PlayStation Store in futuro, quando raggiungerà gli standard qualitativi imposti dal controllo qualità di Sony. Microsoft non si è ancora espressa sulla questione e allo stato attuale, ribadiamo, il gioco è ancora disponibile su Xbox Store.

CD Projekt ha poi chiarito che Cyberpunk 2077 non verrà rimosso da Steam e GOG, tutte le versioni in vendita attualmente continueranno ad essere supportate e aggiornate, anche quella per PS4 dunque, disponibile in formato fisico presso i principali rivenditori.