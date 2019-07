Cyberpunk 2077: ecco la versione PS1 direttamente dal 1995!

Lo YouTuber e sviluppatore indipendente Bearly Regal sta lavorando in queste settimane al demake di Cyberpunk 2077, ovvero una versione depotenziata del gioco, in questo caso reinterpretato come un classico PS1 del 1995.

Bearly Regal è diventato noto su YouTube proprio per i suoi demake e creazioni originali, avendo creati tanti giochi con LEGO Worlds, Dreams e Minecraft. L'autore ha cercato di ricreare nel dettaglio la demo di Cyberpunk 2077 vista all'E3 2018, il risultato finale è interessante ma certamente lontano sia dallo spirito del gioco di CD Projekt RED e sia dalle reali potenzialità di PS1.

Provate a immaginare produzioni come DOOM II, Quake, Duke Nukem 3D e tutti gli altri FPS dell'epoca nati sulla scia del successo delle produzioni ID Software, l'aspetto finale di Cyberpunk 2077 per PS1 è certamente molto simile a quello dei titoli citati, non trovate?

Ricordiamo che il "vero" Cyberpunk 2077 sarà presente alla Gamescom di Colonia e in questa occasione vedremo una nuova sequenza di gameplay e scopriremo altri dettagli sul gioco, in uscita il 16 aprile 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.