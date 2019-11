Cyberpunk 2077: la versione Stadia uscirà dopo quelle per PS4, Xbox One e PC

È noto da tempo che Cyberpunk 2077 verrà pubblicato anche su Google Stadia, servizio di gaming in streaming giunto sul mercato appena tre giorni fa, oltre che su PlayStation 4, Xbox One e PC.

A differenza delle altre, in ogni caso, la versione per la neonata piattaforma di Mountain View non ha mai ricevuto una data d'uscita ufficiale, neppure indicativa. Alcuni preziosi dettagli li abbiamo però scoperti oggi, quando gli esecutivi di CD Projekt RED hanno tenuto la periodica riunione con gli azionisti e gli investitori.

Tanto per cominciare, è stato confermato che Cyberpunk 2077 verrà lanciato su Google Stadia dopo le altre versioni, quindi in un periodo successivo al 16 aprile 2020 (giorno in cui approderà su PlaySTation 4, Xbox One e PC). Inoltre, è stato già chiarito che verrà venduto a prezzo pieno e che non farà parte di alcun servizio in abbonamento, pertanto non aspettatevi di vederlo in formato gratuito in Stadia Pro.

Durante la stessa riunione, i ragazzi di CD Projekt RED hanno anche confermato che Cyberpunk 2077 è entrato nella fase finale dello sviluppo e hanno parlato di grafica, multiplayer e VR di prossima generazione.