Cyberpunk 2077: versioni PS5 e Series X non disponibili al lancio, boom di preorder su PC

Di recente CD Projekt RED è tornata a discutere delle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X dell'attesissimo Cyberpunk 2077, spiegando come e quando arriverà l'aggiornamento che sfrutterà a dovere le caratteristiche delle prossime macchine da gioco Sony e Microsoft.

Stando alle parole di Michal Nowakowski della software house polacca (riportate sul portale VideogamesChronicle) , potrebbe volerci un po' prima che la "enhanced edition" del gioco di ruolo sia disponibile su PS5 e Xbox Series X. Ciò non significa che al lancio delle due console il gioco non sarà compatibile, dal momento che entrambe le piattaforme supportano la retrocompatibilità, ma per godere di un comparto tecnico migliorato bisognerà attendere. Nello specifico, è stato confermato che la patch in questione sarà gratuita per tutti i futuri possessori del gioco su piattaforme Microsoft, invece non ci sono dettagli specifici per quello che riguarda PlayStation 5:

"Una patch sarà disponibile per chiunque acquisterà la versione Xbox One e sarà completamente gratuita. Non possiamo però darci a dichiarazioni per quanto riguarda la concorrenza prima che annuncino i loro piani in merito alla questione. Non ci sono annunci ufficiali sull'argomento da parte di PlayStation e, di conseguenza, non possiamo confermare o smentire. Spetta a PlayStation fare il primo passo e purtroppo non possiamo precederli."

Altra interessante notizia riguarda poi la massiccia quantità di preorder del gioco nella sua versione PC, il cui numero ha di gran lunga superato la somma di prenotazioni delle versioni console. Non sono purtroppo stati forniti dettagli in merito ai numeri precisi, ma possiamo immaginare che tale cifra includa i preorder di tutti i client PC che accoglieranno il gioco al lancio, ovvero Steam, GOG ed Epic Games Store.

Sapevate che i DLC di Cyberpunk 2077 verranno annunciati prima del lancio ufficiale e avranno una struttura simile alle espansioni di The Witcher 3?