Cyberpunk 2077: le versioni PS5 e Xbox Series X supporteranno i 60fps?

Come avrete già letto nelle ultime ore, sono ormai diversi gli utenti americani che hanno messo in anticipo le mani sulla Collector's Edition di Cyberpunk 2077, la quale è stata spedita da alcuni rivenditori online. Questa situazione ha permesso a questi giocatori di scoprire alcuni dettagli tecnici del gioco in versione PS5 e Xbox Series X.

Sebbene infatti non esista una vera e propria versione next-gen del gioco (ricordiamo che arriverà nei prossimi mesi sotto forma di upgrade gratuito), sembrerebbe che inserendo il disco in una Xbox Series X venga data agli utenti la possibilità di selezionare una tra le ormai conosciute modalità grafiche: risoluzione o prestazioni. Stando alle testimonianze di alcuni utenti, la seconda modalità ha come target i 60 fotogrammi al secondo e, seppur con qualche calo di tanto in tanto, attivandola è possibile giocare in maniera più fluida. Purtroppo non vi sono ancora conferme sulla versione PS5 del gioco, visto che le uniche copie in circolazione sono quelle per la console Microsoft.

Va comunque precisato che questa funzionalità, ancora non confermata ufficialmente dal team di sviluppo, potrebbe essere rimossa con l'arrivo della patch del day one. Abbiamo già visto come diversi titoli abbiano subito delle modifiche alle opzioni grafiche grazie all'arrivo dei vari update e non è da escludere che solo chi entrerà in possesso della versione fisica del gioco, priva della tanto chiacchierata patch, possa usufruire di questa opzione.