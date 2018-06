Cyberpunk 2077: vi raccontiamo in un video tutto quello che abbiamo visto all'E3!

A oltre sei anni dal primo annuncio, CD Projekt RED presenta ufficialmente Cyberpunk 2077, uno dei titoli più attesi degli ultimi anni, provato all'E3 di Los Angeles. Lo abbiamo visto in azione e ve lo raccontiamo in questo video!

Il nuovo trailer di Cyberpunk 2077 è stato mostrato a sorpresa alla fine delle conferenza Microsoft, permettendoci di dare un prima occhiata al nuovo immaginario sci-fi partorito da CD Projekt RED. Al momento, purtroppo, la software house polacca non ha mostrato nessuna sequenza di gameplay, ma la redazione di Everyeye è riuscita a partecipare a un evento a porte chiuse in cui è stata mostrata una demo del gioco in azione.

Dopo avervi esposto le nostre prime impressioni sul gioco con una nuova Anteprima, in questo video speciale vi raccontiamo tutto quello che abbiamo visto su Cyberpunk 2077 all'E3 2018, nell'attesa che il titolo riceva una finestra di lancio indicativa su PlayStation 4, Xbox One e PC. Cosa ne pensati dei primi dettagli emersi fino a questo momento?