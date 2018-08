Cyberpunk 2077: Video Anteprima del nuovo gioco degli autori di The Witcher (GC 2018)

Dopo la prima presentazione all'E3 di Los Angeles dello scorso giugno, Cyberpunk 2077 torna a mostrarsi alla GamesCom 2018 con la stessa demo vista da una prospettiva diversa: Francesco Fossetti ce la racconta in questa Video Anteprima.

Cyberpunk 2077 si è mostrato nuovamente a porte chiuse alla GamesCom 2018 di Colonia, presentandosi con la stessa demo portata a Los Angeles lo scorso giugno. Per l'occasione, però, CD Projekt RED ha deciso di mostrarla da una nuova prospettiva, dimostrando la possibile varietà di approcci messa a disposizione dei giocatori.

Gli sviluppatori promettono massima libertà sia in termini di gameplay che di scelte, con effetti tangibili nel corso dell'avventura. Stando alle parole di Patrick Mills, le quest di Cyberpunk 2077 avranno una complessità paragonabile a quelle di The Witcher 3, in particolare rispetto alle missioni proposte nelle espansioni della terza avventura di Geralt.

Le premesse, insomma, sono quelle del gioco di ruolo più ambizioso mai creato dalla software house polacca, un progetto con tutte le carte in regola per rivoluzionare il concetto di RPG open world. Ricordiamo che Cyberpunk 2077 è previsto in uscita su PlayStation 4, Xbox One e PC, ma si rimane ancora in attesa di una finestra. Vi lasciamo con la nuova Video Anteprima proposta in cima alla notizia.