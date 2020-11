Cyberpunk 2077: video della colonna sonora e info sull'offerta con Stadia Premiere gratis

Dopo aver mostrato un video ingame di Cyberpunk con Keanu Reeves, CD Projekt RED dedica la seconda parte del nuovo Night City Wire alla colonna sonora del kolossal sci-fi e alla sua influenza nell'esperienza di gioco da vivere interpretando V.

Oltreché confermare l'impegno profuso nella realizzazione di una colonna sonora tanto ricca da comprendere decine di brani originali, la casa di sviluppo polacca approfitta di questa importante finestra comunicativa per annunciare la presenza di una Modalità Streamer in Cyberpunk 2077.

I creatori di contenuti che desiderano condividere la propria esperienza su portali come YouTube e Twitch senza incappare in violazioni di copyright, quindi, potranno attivare la Modalità Streamer per spuntare dalla lista delle canzoni delle radio ingame i brani su licenza che potrebbero causare dei problemi con il DMCA.

Non meno importante è poi l'offerta riservata a coloro che vorranno esplorare Night City su Google Stadia. Fino alle ore 09:00 italiane del 18 dicembre, infatti, chi acquisterà Cyberpunk 2077 su Google Stadia potrà ricevere in regalo Stadia Premiere Edition, ossia il bundle che comprenderà Chromecast Ultra e un controller Stadia. Per tutti i dettagli dell'offerta a tempo limitato promossa da Google e CD Projekt RED, in calce alla notizia trovate il link alla pagina di Stadia dedicata a Cyberpunk 2077.