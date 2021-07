Cyberpunk 2077: in video la mod che implementa il DLSS 2.2

Sebbene CD Projekt RED non abbia ancora aggiornato Cyberpunk 2077 per implementare in maniera ufficiale il supporto al DLSS 2.2, già introdotto in altre produzioni, alcuni utenti hanno già creato una mod per provarne gli effetti in anticipo.

Come potete notare nel filmato in apertura della notizia, è possibile vedere come la mod in grado di introdurre il supporto al DLSS 2.2 in Cyberpunk 2077 permetta già di ottenere degli evidenti vantaggi che, con una patch ufficiale, potrebbero ulteriormente aumentare le prestazioni. Dalle prove effettuate dall'autore del video possiamo notare che l'utilizzo del DLSS 2.2 permetta di avere un'immagine solo leggermente più nitida rispetto a quella che si può ottenere con la precedente versione della tecnologia targata Nvidia, ma a migliorare sensibilmente sono le prestazioni: come si può notare in maniera evidente nell'angolo dello schermo, nella medesima situazione di gioco la nuova tecnologia consente di utilizzare meno VRAM (si parla di un consumo ridotto di circa 1GB).

Al momento è possibile scaricare ed installare la mod tramite NexusMods, ma sappiate che questi file potrebbero creare qualche problema e sarebbe preferibile attendere il supporto ufficiale al DLSS 2.2 tramite un aggiornamento pubblicato dagli stessi sviluppatori.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa sono stati scoperti tanti contenuti eliminati dalla day-one patch di Cyberpunk 2077.