Cyberpunk 2077: un video mostra come gira a risoluzione 8K

Cyberpunk 2077 è ormai disponibile da un giorno e sono in tantissimi i giocatori che stanno provando tutte le varie opzioni grafiche sia per scoprire le potenzialità del gioco che per comprendere meglio come farlo girare nel migliore dei modi e con il giusto compromesso tra qualità e prestazioni.

Tra questi c'è anche uno degli YouTuber più popolari di sempre in ambito tecnologico: Linus Tech Tips. Il buon Linus Sebastian ha infatti pubblicato un filmato dedicato interamente all'ultima fatica di CD Projekt RED e nel quale mostra il gioco al massimo dettaglio grafico su un televisore LG OLED di ultima generazione. Negli ultimi istanti del video, però, decide di fare qualcosa di inaspettato e dopo aver aperto il menu delle impostazioni grafiche ha aumentato la risoluzione al massimo, passando dal sempre più comune 4K a 8K (7680x4320 pixel). Il risultato, in termini prestazionali, è stato devastante: se prima il gioco oscillava tra i 500 e i 600 fotogrammi al secondo il gioco, l'applicazione della nuova risoluzione ha avuto un impatto sensibile sulla fluidità, abbassando il framerate a soli 7 di media. Insomma, quella di Linus potrebbe essere la dimostrazione che il gaming in 8K è ancora molto lontano e che tecnologie come il DLSS sono l'unico modo attraverso il quale potremo ambire a migliorare la qualità dei giochi senza disporre di hardware incredibilmente potenti e, probabilmente, ancora non disponibili nei negozi.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che proprio ieri è stato lanciato da CD Projekt RED il concorso fotografico di Cyberpunk 2077.