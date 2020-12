Cyberpunk 2077 Video Recensione 4K: Un Capolavoro! Ma...

Dopo otto anni di interminabile sviluppo, il kolossal ruolistico di CD Projekt RED è finalmente pronto a esordire sugli scaffali, e non ha deluso le nostre aspettative. Eccovi la nostra video recensione di Cyberpunk 2077!

La lunghissima attesa patita per veder concretizzare la visione di Mike Pondsmith non è stata vana: la nuova fatica a mondo aperto della software house polacca offre infatti una storia straordinaria che si dipana per decine di ore e che, al netto dell'incalcolabile tempo richiesto per portare a termine le attività secondarie, si concretizza in un racconto fatto di gesta memorabili e momenti di fenomenale intensità.

Nel gigantesco universo parallelo plasmato da CD Projekt non esistono strade giuste o sbagliate, ma soltanto percorsi narrativi e ludici che si dipanano per tratteggiare un personalissimo quadro con personaggi dalla caratterizzazione magistrale, combattimenti al cardiopalma e una progressione ruolistica così stratificata da lasciare senza fiato.

Eppure, la trasposizione digitale dell'immaginario offerto dal GDR cartaceo non poteva non lasciare degli strascichi sul comparto tecnico: nel lungo viaggio da intraprendere per le strade di Night City bisogna fare necessariamente i conti con bug, glitch, artefatti grafici e comportamenti anomali che si riverberano sul gameplay. Siamo però consapevoli del fatto che, sin dal lancio di Cyberpunk 2077, il team di CD Projekt promette di intervenire in maniera massiccia per risolvere questi problemi che inficiano (seppur marginalmente, rispetto alla qualità complessiva dell'opera) sull'esperienza di gioco che si accingono a vivere i primi emuli di V.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video di cui sopra e, qualora ve la foste persa, alla nostra recensione Cyberpunk 2077, con tutte le considerazioni, le analisi, i giudizi e le riflessioni a caldo di Alessandro Bruni sul kolossal open world degli autori di The Witcher.