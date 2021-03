Cyberpunk 2077: un video in time lapse rende omaggio alla grafica del kolossal GDR

Per dimenticare i problemi che stanno funestando la fase post-lancio di Cyberpunk 2077, l'artista digitale conosciuto come Crowned ha voluto sottolineare la bontà grafica del kolossal ruolistico di CD Projekt attraverso un suggestivo video in time lapse.

Protagonisti indiscussi di questo progetto multimediale sono i grattacieli di Night City e la fiammante Porsche 911 Turbo di Johnny Silverhand, sullo sfondo delle immense periferie della gigalopoli sci-fi e degli infiniti elementi architettonici che ne dipingono il paesaggio urbano.

Al netto dei gravi inciampi nel processo di sviluppo e nella gestione del supporto post-lancio, l'esplorazione della dimensione distopica di Cyberpunk 2077 riesce comunque a regalare scorci di rara bellezza (quantomeno su PC, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X/S) e il time lapse di Crowned non fa che ricordarcelo.

Per uno sguardo più approfondito sui diversi elementi che concorrono a costruire la ciclopica impalcatura grafica di CP2077 vi rimandiamo al trailer con Night City vista con gli occhi di un architetto, mentre per quanto concerne i problemi e le critiche mosse al progetto e ai suoi creatori vi riproponiamo lo speciale di Francesco Fossetti con tutto quello che resta da dire su Cyberpunk 2077.