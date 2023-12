Cyberpunk 2077: il video dell'Ultimate Edition accompagna l'enorme Update 2.1

Tutti in carrozza con la Metro di Night City dell'Update 2.1 di Cyberpunk 2077! CD Projekt RED invita tutti gli emuli di V e Johnny Silverhand a scaricare l'ultimo, enorme aggiornamento gratuito e accoglie i nuovi choom nel proprio universo sci-fi con l'Ultimate Edition.

Entrambi disponibili da oggi martedì 5 dicembre, l'Update 2.1 e l'edizione Ultimate di CP2077 rappresentano il culmine del lungo percorso di sviluppo intrapreso dalla software house polacca per concretizzare la visione creativa di Night City e superare le criticità della versione di lancio dell'odissea di V e del suo alter-ego olografico.

La Ultimate Edition di Cyberpunk 2077 appena approdata su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S comprende infatti tutti i contenuti dell'avventura 'base', l'intero pacchetto di contenuti aggiuntivi e update post-lancio e, soprattutto, l'espansione Phantom Liberty.

Per quanto concerne l'Update 2.1 di Cyberpunk 2077 e le sue assurde novità, sappiamo già che l'aggiornamento gratuito porta in dote diverse stazioni della metropolitana, una profonda revisione delle dinamiche di guida con la moto, delle migliorie ai combattimenti a bordo dei veicoli, la possibilità di ascoltare la radio quando non si è al volante del proprio bolide, nuove opzioni per le romance e tanto altro.