Cyberpunk 2077: ecco il video unboxing ufficiale della Collector's Edition

Siete curiosi di scoprire nel dettaglio ogni singolo contenuto presente nella confezione della Collector's Edition di Cyberpunk 2077? Allora non potete perdervi il nuovo filmato di unboxing pubblicato proprio da CD Projekt RED.

Nel breve video, infatti, potrete dare una rapida occhiata a tutti gli oggetti da collezione inclusi nella versione più ricca del gioco, il cui prezzo al momento non è ancora stato ufficializzato e che potrebbe essere di 150/200 euro. Ovviamente la protagonista di questa edizione limitata sarà la statua di V, alta 25 centimetri e raffigurante il protagonista in azione sulla propria moto. Tra gli altri contenuti troviamo una mappa, delle toppe, gli artwork e un portachiavi. Purtroppo non è ancora possibile prenotare questa Collector's Edition sul sito ufficiale e bisognerà attendere ancora un po' prima che i preorder vengano ufficialmente aperti.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che l'ultima fatica dello studio polacco arriverà sugli scaffali di tutto il mondo a partire dal prossimo 16 aprile 2020 nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam e GOG). Sapevate che nell'ultimo trailer di Cyberpunk 2077 c'è anche Keanu Reeves? Pare inoltre che Cyberpunk 2077 sarà doppiato in italiano.