Cyberpunk 2077: da dove viene il braccio di Silverhand? Un dettaglio ne rivela le origini

Cyberpunk 2077 continua ad ammaliare, anche a distanza di anni, i fan della produzione di CD Project Red. Ciò è possibile, tra le tante cose, anche grazie ad alcuni dei personaggi più iconici di quell'universo digitale e, tra questi, non possiamo non citare l'unico e inimitabile Johnny Silverhand. Ma cosa sappiamo esattamente su di lui?

Ad esempio, sappiamo da dove proviene il suo braccio metallico? A rispondere a tale interrogativo è stata la community internettiana di Reddit la quale, grazie all'utente Fluffy_Boulder, è riuscita a pervenire alla "risoluzione dell'arcano mistero".

Come possiamo vedere da un'immagine pubblicata in un Thread dedicato all'opera magna di CD Project, tra i dettagli presenti nel braccio di Johnny è possibile scorgere il nome di chi ha prodotto il suo arto metallico, a dimostrazione del fatto di come Cyberpunk 2077 sia un gioco che ha ancora molto da mostrare agli utenti che hanno popolato quel mondo, anche a distanza di anni.

Tuttavia, il dettaglio in questione potrebbe far "storcere il naso" ad alcuni giocatori: ad aver creato il braccio di Johnny Silverhand è stata l'Arasaka, proprio la megacorporazione odiata da lui stesso. A tal proposito, infatti, sempre nell'immagine postata su Reddit si vede come il logo dell'azienda appaia logorato e rovinato, a dimostrazione del fatto che Silverhand abbia cercato di rimuoverlo. La community attorno al titolo della compagnia polacca è molto attiva, come visto nel caso delle speculazioni sul possibile finale alternativo che potrebbe essere introdotto con Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.

Intanto, però, si attendono ulteriori dettagli relativi al prossimo futuro del DLC del gioco, mentre Cyberpunk 2077 diventa un gioco verificato Steam Deck. A questo punto, dunque, non ci resta far altro che attendere ulteriori novità relative a Phantom Liberty.