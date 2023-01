Cyberpunk 2077 vince l'Atto d'Amore su Steam: alcuni utenti sono furiosi

In occasione degli Steam Awards 2022, Cyberpunk 2077, che negli ultimi mesi si è reso protagonista di una vera e propria rinascita dopo l'uscita di Edgerunners su Netflix e la pubblicazione degli ultimi update curati da CD Projekt, è stato insignito del premio di Atto d'Amore, assegnato dopo la votazione dell'utenza.

Il riconoscimento è affidato a quei giochi che hanno ricevuto un supporto post-lancio esemplare, anche a distanza di molto tempo dal lancio originale. In lizza, oltre all'open world di CD Projekt RED, c'erano anche DOTA 2, Project Zomboid, No Man's Sky, e Deep Rock Galactic.



Se a primo impatto questo poteva far pensare ad una pace ormai fatta tra i giocatori e CD Projekt, sembra che questo non sia propriamente il caso. Su Steam stanno fioccando delle nuove recensioni negative su Cyberpunk 2077 (la maggior parte pubblicata negli ultimi giorni è comunque positiva), con diversi utenti su tutte le furie per il premio che gli altri giocatori hanno affidato al titolo di CD Projekt. Molti non le mandano a dire e vedono il successo di Edgerunners come parafulmine per le mancanze del gioco:

"Ha vinto l'Atto d'Amore solo grazie allo show e nient'altro", ha per esempio dichiarato un utente. E ancora: "Sono stati aggiunti 0 contenuti a questo gioco in 2 anni rispetto a qualsiasi altro candidato. Il gioco è ancora spazzatura e continuerà ad esserlo fino a quando la compagnia non sistemerà la sua m***a". "Scioccante come un adattamento animato decente possa indurre così tante persone a pensare che valga la pena perdonare il materiale originale, figuriamoci premiarlo come Atto d'amore'".



È chiaro che il team abbia ancora molto da fare prima di sanare a tutti gli effetti il rapporto con la community, inevitabilmente compromesso a causa del problematico lancio di Cyberpunk 2077, che tra le altre cose costerà a CD Projekt 1.87 milioni di dollari per la causa ai suoi danni.