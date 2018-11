Cyberpunk 2077 ha vinto il premio per il Gioco più atteso ai Golden Joystick Awards

CD Projekt RED è orgogliosa di informare che Cyberpunk 2077 ha vinto il riconoscimento di gioco più atteso in occasione della 36esima edizione dei Golden Joystick Awards!

Il 2018 è un anno incredibilmente importante per Cyberpunk 2077. Il titolo è apparso all’E3 ed alla Gamescom, vedendo l’uscita di un nuovo trailer ed un video gameplay, vincendo oltre 100 premi. Il Golden Joystick come "gioco più atteso" è l’ultimo in ordine cronologico.

L’intero team intende ringraziare ogni persona che ha votato per Cyberpunk 2077 ai Golden Joystick Awards, oltre che per il supporto ricevuto fino ad ora dai giocatori.