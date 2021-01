Cyberpunk 2077 in VR? Ci pensano una Mod...e una sedia apposita!

Nel febbraio dello scorso anno, CD Projekt RED aveva dichiarato di essere molto fascinata all'idea di poterla realizzare, ma di aver comunque escluso una versione VR di Cyberpunk 2077.

Ebbene, in assenza del supporto ufficiale da parte della software house, c'è chi sta provando a crearsi da sé un Cyberpunk 2077 VR. Stiamo parlando di un video editor e ingegnere attivo su Reddit come "Nexen4", che ha atteso per anni la pubblicazione del nuovo progetto del team polacco. Desideroso di provare a cimentarsi con il GDR da un punto di vista inedito, l'appassionato ha avviato i lavori per la creazione di una Mod in grado di trasformare Night City in un luogo esplorabile tramite la tecnologia della Realtà Virtuale.



Utilizzando il programma VORPX, Nexen4 ha realizzato un primo test, convertendo in visuale VR il mondo di Cyberpunk 2077. Direttamente in calce a questa news, potete visionare un breve filmato con il quale l'utente Reddit presenta un primo assaggio dei risultati ottenuti. Se il particolare strumento che sta utilizzando vi incuriosisce, sappiate che è anch'esso di sua creazione. Il giocatore lo ha battezzato "VR Chair" e punta a ultimarlo e perfezionarlo per renderlo lo strumento perfetto con cui giocare a Cyberpunk 2077 in Realtà Virtuale!