Cyberpunk 2077 in VR: la mod 'premium' con Night City in Realtà Virtuale è quasi pronta

Approfittando del lancio della Patch 1.5 di Cyberpunk 2077, il modder Luke Ross ha ultimato i lavori sull'ambiziosa espansione fan made che consentirà agli emuli del netrunner V di esplorare Night City in Realtà Virtuale.

La nuova iterazione delle R.E.A.L. VR Mods di Luke Ross è perciò pronta per essere fruita dagli appassionati dell'odissea sci-fi di CD Projekt, ma solo per coloro che decidono di supportare il lavoro del modder partecipando alla sua campagna Patreon.

Con la mod 'premium' di Cyberpunk 2077 in VR, gli appassionati del GDR a mondo aperto possono immergersi nelle atmosfere distopiche di Night City e sfruttare il proprio "caschetto delle meraviglie" per svolgere tutti gli incarichi e le attività offerte dal titolo. Lo stesso Luke Ross, ad ogni modo, precisa che la "pesantezza" del motore grafico obbliga i fruitori della sua espansione fan made a dover scendere a compromessi con la risoluzione e i preset grafici per poter ottenere un'esperienza di gioco sufficientemente fluida.

La configurazione hardware utilizzata dal modder per confezionare il video che trovate in cima alla notizia vanta una CPU Intel Core i9-9900k e una GPU NVIDIA GeForce RTX 3090, con risoluzione di 2700x2700, parametri grafici impostati sui valori medio-bassi e un framerate che oscilla tra gli 80 e 90fps. Già che ci siamo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate tutte le considerazioni su novità grafiche, migliorie alle performance e contenuti inediti del kolossal sci-fi nella nostra analisi su come gira Cyberpunk 2077 su PS5 con la Patch 1.5.