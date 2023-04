Cyberpunk 2077 vs GTA 5: qual è il tuo gioco Open World preferito?

Cyberpunk 2077 e Grand Theft Auto 5 rappresentano due dei più grandi e famosi esponenti del genere open world pubblicati negli ultimi anni, e vengono dunque spesso confrontati tra loro, nonostante appartengano a due generazioni differenti - il primo è infatti uscito a fine 2020, mentre il secondo nel lontano 2013.

Questi due titoli, ciascuno dei quali costituisce a suo modo una pietra miliare del genere, possiedono una struttura di base che si appoggia ad un concetto di gameplay profondamente differente. Andiamo dunque a vedere quale dei due prodotti può essere considerato il migliore.

Grand Theft Auto 5 rappresenta la quinta iterazione di una saga che propone una tipologia di open world estremamente arcade e piuttosto caciarona e scanzonata, caratteristica che si manifesta anche durante le missioni principali. In GTA 5 potrete fare sostanzialmente qualsiasi cosa vi passi per la mente, dalle corse clandestine alle rapine nei negozi, potrete pilotare un aereo e lanciarvi con il paracadute sulla cima di una montagna, oppure semplicemente fare una passeggiata lungo la spiaggia, per ammirare le routine comportamentali dei moltissimi personaggi non giocanti che popolano il mondo di Los Santos. GTA 5 rappresenta insomma una sorta di enorme sandbox free roaming che impone ben pochi limiti all'immaginazione del giocatore.

Cyberpunk 2077, dal canto suo, condivide con il capolavoro di Rockstar il genere di appartenenza, ma non la filosofia alla base del gameplay. Il titolo di CD Projekt RED, infatti, è prima di tutto un action-rpg in prima persona - GTA 5 invece si svolge prevalentemente in terza persona - nel quale gli elementi principali sono rappresentati dalla narrazione e dalla personalizzazione ed evoluzione del personaggio, non dall'interazione con il mondo di gioco. Proprio quest'ultima, in effetti, risulta piuttosto grezza e limitata se confrontata con quella possibile in GTA 5, anche a causa di una serie di problemi tecnici che affliggono Cyberpunk 2077 fin dal lancio, a causa di una realizzazione non impeccabile - a proposito, ecco qual è stato il più grande errore di CD Projekt RED per un designer di Cyberpunk 2077.

In conclusione, dunque, risulta piuttosto difficile stabilire chi sia il migliore tra Grand Theft Auto 5 e Cyberpunk 2077, poiché si tratta di due prodotti con una filosofia di fondo differente, e che possono dunque attirare fette di pubblico dai gusti personali diversi. Naturalmente, quanto detto rimane secondario rispetto ai gusti soggettivi e personali di ciascun giocatore. A proposito di Grand Theft Auto, ecco quali potrebbero essere le prime undici località della mappa di GTA 6.