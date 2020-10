Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion e altri 10 giochi supporteranno il Ray Tracing di NVIDIA

NVIDIA ha annunciato l'arrivo del supporto al suo Ray Tracing e al DLSS per ben dodici giochi che potranno sfruttare tutta la potenza delle schede grafiche RTX 2000 e delle più recenti RTX 3000. Tra questi Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion e Call of Duty Black Ops Cold War.

Per molti dei titoli presentati da NVIDIA il supporto a RTX e DLSS era già di dominio pubblico. Tuttavia la società californiana ha aggiunto dettagli interessanti sull'entità dell'implementazione e dei miglioramenti grafici di cui potranno godere i giocatori. In particolare Watch Dogs Legion potrà contare sui riflessi in tempo reale e sull'algoritmo basato sul machine learning, mentre Call of Duty Black Ops Cold War farà sfoggio di ombre in ray tracing e del DLSS. Infine, l'attesissimo Cyberpunk 2077 sarà accompagnato da riflessi in ray tracing, occlusione ambientale, ombre e illuminazione globale diffusa, il tutto condito dal supporto a DLSS. Di seguito la lista completa dei giochi:

Mount and Blade 2: Bannerlord

World of Warcraft: Shadowlands

Hjostrunner

Pumpkin Jack

Xuan-Yuan Sword VII

Edge of Eternity

Enlisted

Mortal Shell

Ready or Not

NVIDIA ha poi pubblicato un video che mostra le prodezze del Ray Tracing e del DLSS in Pumpkin Jack, la cui data di lancio è stata appena annunciata con un nuovo trailer.