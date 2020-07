Cyberpunk 2077: Watson, uno dei quartieri di Night City, si presenta in immagini

Dopo averi mostrato i prodigy del Ray-Tracing in Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha pubblicato una nuova serie di immagini per portarci alla scoperta di Watson, uno dei quartieri della megalopoli di Night City.

"Watson aveva tutto", spiegano i creatori dell'atteso RPG. C'erano locali notturni, grattacieli, uffici, il miglior centro medico della città, ma purtroppo la crisi economica ha rovinato qualsiasi cosa. Oggi ospita gang come i Maelstrom e i Tyger Claws, ed è conosciuto come il quartiere malfamato di Night City. Le immagini raccolte nella galleria in calce ci danno un'idea ben precisa dell'ambientazione. Cosa ve ne pare? Cogliamo l'occasione per consigliarvi la lettura del nostro speciale su Night City, nel quale analizziamo gli aspetti di quella che già da ora sembra una delle città più belle dei videogiochi.

Cyberpunk 2077, ricordiamo, è atteso per il 19 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Successivamente arriverà anche su Google Stadia. Il gioco girerà fin dal lancio anche sulle console di prossima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X, grazie al programma di retrocompatibilità. Nel 2021 è invece previsto un corposo aggiornamento grafico per PS5 e Xbox Series X, che sarà gratis per tutti gli acquirenti di Cyberpunk 2077 per PlayStation 4 e Xbox One.