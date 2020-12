Cyberpunk 2077: William Gibson non lo gradisce, fan lo accusa di non capire il genere

Nonostante le numerose problematiche tecniche che affliggono in particolar modo le versioni console, Cyberpunk 2077 è un grande gioco. In ogni caso, ciò non significa che possa piacere a tutti: ad esempio, al padre del genere William Gibson, autore del seminale Neuromante, non è andato particolarmente a genio.

Siamo convinti che a CD Projekt RED avrebbe fatto molto piacere ricevere l'approvazione di colui che nel 1984 ha dato il via alla corrente del cyberpunk, ma le opinioni sono sacrosante. Non è di questo parere un utente di Twitter, evidentemente male informato. Dopo aver letto i messaggi di Gibson, lo ha accusato di non capire il genere, il che è piuttosto ironico. Queste le parole che gli ha rivolto: "Divertente, tutte le persone che conosco e che lo hanno giocato (su PC) lo amano, ma loro sono fan del genere e non piagnucolosi utenti di Twitter che fanno rumore solo perché qualcosa non è esattamente come la volevano".

Un aneddoto senza dubbio divertente, ma CD Projekt RED al momento ha ben altro a cui pensare. Mentre continua a lavorare alacremente per risolvere i problemi del gioco (è di due giorni fa l'hotfix 1.06 di Cyberpunk 2077) deve vedersela anche con ben due class-action mosse dagli investitori, che la accusano di aver rilasciato dichiarazioni false e ingannevoli sullo stato dello sviluppo.