Cyberpunk 2077 x Borderlands: arriva la mod per la grafica in cel shading

Il programmatore amatoriale conosciuto come Salmo sta lavorando a una mod di Cyberpunk 2077 che promette di avvicinare il kolossal sci-fi di CD Projekt allo stile artistico di Borderlands grazie a un tool che trasforma Night City in una megalopoli in cel shading.

La mod di Salmo, dal nome quantomai appropriato di Borderlandfy2077, si appoggia al lavoro portato avanti da Pascal Gilcher con il sempre più celebre tool ReShade per stravolgere il comparto grafico del GDR a mondo aperto e donarli un aspetto simile a quello di Borderlands 3.

A detta del suo autore, la mod è "super leggera" e ha un impatto minimo sulle prestazioni, grazie all'abbandono degli effetti di illuminazione più evoluti: la patch fan made di Salmo agisce infatti sul contrasto delle zone tra luce e ombra, così come sui modelli poligonali di personaggi ed elementi dello scenario, per applicare un bordo fittizio e il tone mapping tipico dei videogiochi in cel shading.

Una versione in testing del tool creato dall'appassionato di Cyberpunk 2077 è già disponibile in via del tutto gratuita sulle pagine di NexusMods: in calce e in cima alla notizia trovate un video gameplay confezionato da IGN.com e un filmato esplicativo che descrive i passaggi da compiere per installare la mod su PC.